"Aufgrund von Vorkommnissen und Entwicklungen in den letzten Wochen beim Spielbetrieb der Regionalliga Nordost und unter Berücksichtigung wichtiger für den Auf- und Abstieg entscheidender Spiele in den nächsten Wochen sehen wir Handlungsbedarf für die verbleibenden Spiele der Saison", heißt es in einer Pressemitteilung des NOFV.

Die Entscheidung wurde vor allem im Hinblick auf den Aufstiegskampf in die 3. Liga "und den damit einhergehenden sicherheitsrelevanten Spielen" getroffen. Der Meister der Regionalliga Nordost genießt in dieser Spielzeit ein direktes Aufstiegsrecht und muss nicht wie in den Vorjahren zusätzlich in den Aufstiegsspielen antreten.