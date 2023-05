Fußball | Regionalliga Konferenz zum Meisterschafts-Fernduell zwischen Cottbus und Erfurt

Hauptinhalt

In puncto Spannung hält der 33. Spieltag in der Regionalliga Nordost so einiges bereit. Dabei ist nicht nur der Blick in den Tabellenkeller interessant, sondern vor allem auch der Kampf um die Meisterschaft. "Sport im Osten" überträgt das Fernduell um die Regionalliga-Krone mit den Protagonisten Cottbus und Erfurt am Sonntag in einer Konferenz.