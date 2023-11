Einer der Väter dieses Erfolgs: Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann, der nach einer Amtszeit von nur rund sieben Monaten zum Durchbruch verhalf. Die Beendigung des Insolvenzverfahrens gibt dem Verein nun die Sicherheit, auf Sponsoren und am besten auch Investoren zuzugehen und sie an den FC Rot-Weiß zu binden. Gelingt das kann Erfurt bald wieder als fester Ansprech- und Vertragspartner durchstarten.

Sportdirektor Franz Gerber zeigte sich erleichtert, machte aber auch deutlich, dass weiteres Handeln nötig sei. Das Ende der Insolvenz bedeute "nicht, dass nun Milch und Honig fließen", so Gerber in der "Thüringer Allgemeinen". "Es liegt noch viel Arbeit vor uns", so Gerber weiter.