Vom 13. bis 17. Oktober weilt der Außenverteidiger bei der Nationalmannschaft des afrikanischen Inselstaats. Für die U19 Kap Verdens lief er bereits auf, jetzt könnte er im Spiel gegen die Komoren im französischen Fos-sur-Mer erstmals für die Männerauswahl auflaufen. Jüngst sagte Lopes Cabral Medienvertretern: "Es ist definitiv ein Ziel für mich, für die Herren-Nationalmannschaft aufzulaufen! Für mein Vaterland zu spielen war schon immer mein Traum." Der in den Niederlanden ausgebildete Spieler hat für die Blumenstädter in dieser Saison in elf Pflichtspielen vier Tore aufgelegt, gehört zu den Leistungsträgern der Gerber-Truppe.