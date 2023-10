Greifswalds Trainer Lars Fuchs hat eine starke Mannschaft geformt. Bildrechte: IMAGO/HärtelPRESS

GFC-Coach Fuchs: "Eine echte Einheit geworden"

Der GFC ist aktuell die Mannschaft der Stunde, und das kommt nicht aus heiterem Himmel. Trainer Lars Fuchs hat es augenscheinlich geschafft, aus vielen guten und erfahrenen Spielern ein echtes Kollektiv zu formen. Der Lohn sind nach neun Spieltagen schon 21 Punkte und Platz eins. Der Greifswalder Coach sieht das große Plus aktuell in der Geschlossenheit: "Die Jungs sind vieler trotz vieler Neuzugänge schnell zusammengewachsen und sind zu einer echten Einheit geworden. Dadurch kamen relativ schnell die Ergebnisse, das Selbstvertrauen dazu und auch der Glaube daran Spiele zu gewinnen", erklärte Fuchs Sport im Osten.



Und dass die Norddeutschen zu Recht da oben stehen, davon ist auch Erfurts Trainer überzeugt. "Ich hatte sie aber von Beginn an auf dem Zettel, sie waren mein Geheimfavorit. Die spielen einen sehr guten Fußball, sehr gutes Umschalten in beide Richtungen. Und dazu mit Soufian Benyamina (sechs Tore Anm. der Red.) einen Stürmer in Topform. Ungeschlagen in dieser starken Liga zu sein, das ist eine Ansage", lobte Fabian Gerber den Gegner.

RWE-Trainer Fabian Gerber hat großen Respekt vor dem GFC. Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen

Erfurts Trainer Gerber: "Können an gutem Tag jeden ärgern"

Gerber selbst kann mit den bisher geholten 16 Punkten sicher gut leben. Zuletzt ließ man aber eingeplante Zähler liegen, wie beim 1:2 gegen Meuselwitz oder dem 0:0 in Eilenburg. Mittlerweile sind es vier Partien ohne Dreier, zuletzt rettete man im hochwichtigen Thüringen-Duell gegen den FC Carl Zeiss Jena aber wenigstens spät noch einen Punkt. Um in Greifswald etwas mitzunehmen, muss alles passen. Gerber freut sich trotz einiger personeller Probleme auf das Spiel: "Wir freuen uns, uns mit ihnen messen zu können. An einem guten Tag sind wir in der Lage, jeden Gegner zu ärgern." Ob allerdings Robbie Felßberg Robin Fabinski, Sidny Lopes Cabral und Michael Seaton mitwirken können, entscheidet sich kurzfristig. Das Quartett konnte noch nicht oder nur teilweise mittrainieren. Klar ist für Gerber: "Es wird ein schweres Auswärtsspiel. In Greifswald sind sie dabei, eine Macht zu werden."

Der Einsatz von RWE-Stürmer Michael Seaton steht auf der Kippe Bildrechte: IMAGO/Bild13

Greifswald erwartet große Kulisse