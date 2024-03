Geschäftsführer Patrick Widera begründete den kostspieligen und überraschenden Schritt in der "Ostthüringer Zeitung" damit, dass "das neue Team auf der Geschäftsstelle so Erfahrungen sammeln kann". Die Lizenzierung sei für den Club eine Standortbestimmung. Zudem sei dieser Schritt auch ein Zeichen an die Spieler, dass der Club den Aufstieg in der Perspektive anpeilen wolle. Aktuell liegt Jena bei einem Spiel Rückstand 18 Punkte hinter Spitzenreiter Greifswalder FC.

Bildrechte: MDR/Oliver Gussor