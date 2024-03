Die nächste englische Woche für den 1. FC Lok Leipzig und eigentlich war schon vor Spielbeginn klar, wie schwer diese Partie gegen den Vorletzten aus Berlin werden würde. Eine gute Nachricht gab es vor Beginn. Die Ampelkarte von Osman Atilgan aus dem Chemnitz-Spiel wurde zurückgenommen, weil der Mittelfeldmann die Verwarnung nicht gesehen hatte. Der Schiedsrichter hatte die ihm in die Rücken gezeigt.



Aber auch mit Atilgan kam Lok ganz schwer rein ins Spiel, eigentlich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht. Dennoch gab es eine richtig gute Chance, als Atilgan flach aus 14 Metern abschloss, Keeper Luis Zwick den Ball aber zur Ecke abwehren konnte (15.). Danach hatten die Gäste, die vor dem Tor auch harmlos blieben, die bessere Spielanlage. Klare Chancen sprangen nicht heraus, es wurde aber einige Male brenzlig, wie, als Antonio Lubaki rechts zum Solo ansetzte, sein Querpass im letzten Moment geklärt werden konnte. Auch beim Schuss von Oliver Schindler wurde es für das Leipziger Tor ein wenig gefährlich. Mit einem unbefriedigenden 0:0 ging es nach einer Rudelbildung, Sirch und Hendrik Wurr sahen Gelb, in die Kabinen.