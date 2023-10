Der FSV Zwickau hat auch sein fünftes Auswärtsspiel in dieser Regionalliga-Saison verloren. Die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt unterlag am Sonntag (01.10.2023) beim Berliner AK mit 1:2 (0:1). Damit bleiben die Sachsen auswärts ohne Punkte. Die Hauptstädter feierten derweil ihren ersten Saisonsieg und gaben den letzten Tabellenplatz an Hansa Rostock II ab.