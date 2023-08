So blieb ein 17-Meter-Versuch von Jenas Joel Richter zunächst die einzige Gelegenheit (12.). Nach einer halben Stunde erkämpfte sich der FCC immer mehr Spielanteile. Immer wieder ging es über außen, aber weder die Flanken noch einige Eckebälle brachten wirkliche Gefahr. Greifswalds Defensive passte in den möglichen Abschlussmomenten auf. Kurz vor der Pause war es wieder Richter, der diesmal nicht nach außen ablegte, sondern direkt abzog - aus 18 Metern vorbei (44.). Aufgrund der Überlegenheit am Ende wäre eine Führung für Jena nicht unverdient gewesen.