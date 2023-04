Keine drei Minuten später wurden sie belohnt. Marcel Rausch holte im Strafraum Florian Brügmann von den Beinen und Schiedsrichter Rauschenberg zeigte völlig zurecht auf den Elfmeterpunkt. Tim Campulka schnappte sich den Ball und traf wenig später abgeklärt zum 1:1-Ausgleich in der siebten Minute. Also alles wieder auf Anfang.

In der zweiten Halbzeit merkte man vor allem den Chemnitzern die kräftezehrende Woche an. Es ging nicht mehr viel in der Offensive und auch Babelsberg schien sich relativ schnell mit dem Unentschieden abgefunden zu haben. Die einzige echte Chance in Hälfte zwei war der Freistoß von Gladrow in der 82. Minute. Sein Schuss aus knapp 20 Metern musste CFC-Keeper Jakubov aus dem oberen Eck kratzen.