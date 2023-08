Im Vergleich zum 1:3 in Greifswald wechselte FCE-Trainer Sascha Prüfer einmal: Kilian Zarbua rückte für Patrick Aguilar in die Startelf und erwischte wie das gesamte Team einen starken Tag. Der Aufsteiger spielte bei seiner Heimpremiere herzerfrischend und stresste den sichtlich überraschten Favoriten aus Potsdam.

Der SVB kam nicht zur Entfaltung und verlor die wichtigen Zweikämpfe, weil die Eilenburger mutig störten und forsch nach vorn spielten. In der zehnten Minute hatte Moritz Kretzer das 1:0 auf dem Fuß. Seinen gewaltigen Fernschuss lenkte Klatte mit Mühe zur Ecke. Die Eilenburger blieben am Drücker, bei den Kopfbällen und Schüssen fehlte aber das Zielwasser. Kurz vor der Pause hatten die Filmstädter Glück, dass Benjamin Luis bei einer 3:1-Überzahl-Situation beim Pass von Tim Bunge in die Abseitsfalle tappte.