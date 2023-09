Kurz vor dem Thüringenderby (Sonntag, 01. Oktober um 16:00 Uhr live im MDR-Fernsehen und im Stream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gegen den FC Carl Zeiss Jena hat sich der FC Rot-Weiß Erfurt einen erfahrenen Flügelstürmer in die Blumenstadt gelotst. Romain Gall spielte in Schweden Europa League und Champions-League-Qualifikation, sammelte Spielpraxis in der MLS und wurde von Gregg Berhalter 2018 in die US-Nationalmannschaft berufen. Jetzt geht er in der Regionalliga Nordost auf Torejagd.