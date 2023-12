Vier Partien in Folge hat der FCC in der Liga gewonnen, ist dazwischen auch noch ins Pokalhalbfinale eingezogen. Letzte Woche gab es dann ein 0:0 bei der VSG Altglienicke. Dort stehen auch die Zipsendorfer, eine Neuauflage des Vorjahreshalbfinals zwischen den beiden Schwergewichten in Thüringen ist möglich. Derzeit rangieren beide in der Liga im Mittelfeld. Das Team von Georg-Martin Leopold dabei auf Platz acht einen Rang vor dem FCC, hat letzte Woche aber gegen den FC Eilenburg einen Rückschlag hinnehmen müssen. Dennoch: "Meuselwitz macht das richtig gut dieses Jahr", konstatierte Jena-Coach Klingbeil vor der Partie. "Sie haben den ein oder anderen Spieler in ihren Reihen, der auch mal hier gespielt hat. Sie werden uns das Leben richtig schwermachen."