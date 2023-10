Carl Zeiss Jena will sich in der Fußball-Regionalliga weiter nach oben arbeiten. Nach dem furiosen 5:1-Kantersieg gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock wird die Aufgabe für das Team von Trainer René Klingbeil diesmal aber ungleich härter. Bei Energie Cottbus trifft Jena am Samstag (Anstoß: 16 Uhr, live im MDR-Fernsehen sowie im Stream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auf eine Mannschaft, die zuletzt fünf Siege in Folge feierte und die Tabellenführung vom Greifswalder FC, der bereits am Donnerstag mit 1:0 in Rostock gewann, zurückerobern will.