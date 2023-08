Eilenburg reist mit Negativserie an

Die Eilenburger kommen nicht gerade mit breiter Brust ins Bruno-Plache-Stadion. Nach den Auftakt-Niederlagen gegen Greifswald (1:3) und Babelsberg (0:1) wollte man am spielfreien Pokalwochenende im Testspiel gegen den Regionalliga-Absteiger Germania Halberstadt Selbstvertrauen tanken. Doch das ging in die Hose: Mit sieben Neuen in der Startelf lag man gegen den Oberligisten bis zur Schlussphase 1:5 hinten. Erst zwei späte Ehrentreffer durch Benjamin Luis und Ibrahim Aldawoud sorgten am Ende für den 3:5-Endstand (0:3) und verhinderten eine noch deutlichere Niederlage.

Eilenburg-Coach Sascha Prüfer verriet der LVZ, dass unter den sieben Neuen trotzdem drei Spieler ihre Einsatzchance genutzt haben und ihm so Kopfzerbrechen für die Startaufstellung gegen Lok bereiten werden. Wer genau sich gegen die Stammspieler aus den ersten beiden Saison-Spielen durchsetzen kann, wird man erst am Mittwochabend sehen.

"Wir sind keine Übermannschaft"

In der Regionalliga-Geschichte trafen die beiden Mannschaften erst zweimal aufeinander. Das war in der Saison 2021/22, in der sowohl Hin- als auch Rückspiel 1:1 ausgingen. Auch wenn die Leipziger dieses Jahr wieder als Favorit in die beiden Partien gegen den Aufsteiger gehen werden, steht Lok-Trainer Almedin Civa nicht unter Verdacht, irgendeine Mannschaft zu unterschätzen.