"Ich wünsche mir, dass wir das am Köcheln halten", so Schmitt – wohlwissend, dass man schnell wieder auf dem Hosenboden landen kann, wenn Einsatz und Körpersprache nicht hundertprozentig stimmen. Verzichten müssen die Schwäne neben Zimmermann auch auf Sandro Sengersdorf, der sich am Knöchel verletzt hat. Fragzeichen gibt es noch bei Max Somnitz und Andrej Startsev.

Ebenfalls am Freitag (19 Uhr im SpiO-Liveticker) geht es im Illburg-Stadion für den FC Eilenburg und ZFC Meuselwitz um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Meuselwitz ist für Gastgeber FCE, der am vergangenen Wochenende in Babelsberg den achten Saisonpunkt ergattert hatte nicht unbedingt der Lieblings-Heimgegner.



Den letzten Heimsieg feierte Eilenburg gegen die Thüringer vor 19 Jahren, damals ein 4:1. Die zurückliegenden beiden Partien im heimischen Stadion gingen mit 2:0 an den ZFC. Eilenburg-Coach Sascha Prüfer sieht bei beiden Teams eine ähnliche Spielanlage. "Meuselwitz hat mit Bürger, Pistol und Hansch eine gute Achse, darauf liegt unser Augenmerk. Sie spielen jetzt auch mehr Fußball, operieren weniger mit hohen Bällen", so Prüfer im Gespräch mit SPORT IM OSTEN.