Der FC Eilenburg hofft hingegen am Mittwoch auf die Rückkehr des angeschlagenen Mittelfeldspielers Michael Schlicht. Beim 0:1 zum Jahresauftakt in Babelsberg gab es keine neuen Verletzten. Kapitän und Torwart Andreas Naumann wurde in der Filmstadt von Neuzugang Luca Bendel ersetzt. Der einstige dritte Keeper des Halleschen FC machte seine Sache ordentlich. Mit der eigenen Defensive war der FCE ohnehin zufrieden. Nur Chancenverwertung und Umschaltspiel sollen in Chemnitz besser werden.