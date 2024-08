Punktetechnisch ist es für die Himmelblauen mit vier Zählern ein durchwachsener Saisonstart, spielerisch drückt insbesondere in der Offensive der Schuh gewaltig. Ein Tor in vier Partien kann Trainer Christian Tiffert natürlich nicht zufriedenstellen, auch wenn die Defensive mit nur zwei Gegentoren einen schlimmeren Saisonstart verhinderte. Nun kommt mit Babelsberg ein Team ins "Stadion an der Gellertstraße", das bisher auch eher enttäuschte. Schaffen die Chemnitzer vor heimischen Publikum den Befreiungsschlag? In der SpiO-App könnt ihr das Spiel per Liveticker ab 16:30 verfolgen.