Jacobi unterm Messer – Schätzle fällt auch aus

Allerdings mussten die Meuselwitzer gleich zwei Hiobsbotschaften verkraften. Till Jacobi verletzte sich gegen Zwickau schwer, fällt mit einem Innenbandriss länger aus. Und auch Nils Schätzle wird wohl unters Messer müssen. Hier soll eine Arthroskopie Aufschluss darüber geben, ob ein Eingriff am Knie nötig wird. Zwei schwerwiegende Ausfälle, sind doch beide Spieler im Mittelfeld beheimatet. Ihre Zweikampfstärke wird dem ZFC gerade bei den starken Berlinern sehr fehlen. Bildrechte: IMAGO/Mario Jahn

Dafür steht Fabian Raithel nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung. Vermutlich wird wegen seiner Schnelligkeit bei Gegenstößen Luis Fischer von Beginn an eine Chance erhalten. Leopold hofft, dass die Spieler auch die nötige Frische mitbringen, denn die Partie gegen Zwickau habe Spuren hinterlassen. "Wir mussten in den letzten Tagen regenerieren, die Frische wieder herstellen. Wichtig wird sein, dass die Köpfe am Samstag oben bleiben."

Altglienicke stabiler und mit viel Torhunger

Bildrechte: Sven Sonntag / PICTURE POINT Die VSG Altglienicke hat sich nach einem sehr zähen Start zuletzt deutlich stabiler gezeigt, auch die vergangenen drei Spiele mit einer eindrucksvollen Torbilanz von 11:1 für sich entschieden. Hauptgrund ist, dass die Abwehr der Berliner viel besser steht. Auffällig ist zudem die extrem starke Offensive, 25 Tore in elf Spielen, so viele hat bisher nur Hertha BSC II erzielt. Überragend ist dabei Tolcay Cigerci, der neben acht geschossenen Buden auch sechs Tore vorbereitet hat. Da auch der Ex-Dresdner Akaki Gogia immer besser in Schwung kommt, ist die Angriffspower von Altglienicke für jeden Gegner nur schwer zu stoppen.

Bittere Niederlage vor einem Jahr