Ein Blick in die Historie zeigt: Die Chemnitzer haben gegen den ZFC eigentlich fast immer gut ausgesehen. In 14 Duellen gab es nur eine Niederlage und die datiert aus dem Jahr 2009. Die beiden Partien der letzten Spielzeit gingen jeweils klar an die Himmelblauen. Nach dem 4:0 in Chemnitz hieß es im Frühjahr 2023 auf der Glaserkuppe 3:0 für den CFC. Doch ein Blick auf die aktuelle Tabelle verrät: Die Vorzeichen zu diesem Duell sind in dieser Saison etwas anders. Der ZFC steht mit 18 Punkten verdientermaßen gut da, vier Zähler vor den Chemnitzern. So dürfte es am Sonntag ein Duell auf Augenhöhe werden.