Auch Jena musste bereits die erste Krise bewältigen, scheint nach vier Siegen in Folge aber zurück in der Spur zu sein. Trainer René Klingbeil hat aus den teils miserablen Vorstellungen der ersten Spiele offenbar die richtigen Schlüsse gezogen. Mit dem Nachholspiel gegen Zwickau in der Hinterhand könnte der FCC in der Tabelle noch an Meuselwitz vorbeiziehen und mit vorsichtigem Auge die oberen Plätze anvisieren.