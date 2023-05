Nach dem eigenen Karriereende begann Leopold im RWE-Nachwuchs seine Trainerlaufbahn. Anschließend arbeitete der gebürtige Apoldaer neun Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena, nicht zuletzt als Trainer der U17 und U19 in der Junioren-Bundesliga. 2017 führte er die U19 der Blau-Gelb-Weißen mit dem heutigen Kölner Bundesliga-Angreifer Florian Dietz bis ins DFB-Pokalfinale, das die Jenaer allerdings mit 0:3 gegen Eintracht Braunschweig verloren. Zwischenzeitlich gehörte Leopold auch für eineinhalb Jahre unter Volkan Uluc dem Trainerstab der ersten Mannschaft an.



Seine bis dato letzte Aufgabe hatte Leopold drei Jahre lang als verantwortlicher Trainer der U19 des SV Darmstadt. Dort verabschiedete er sich im Sommer 2022 mit dem "Gefühl, dass es an der Zeit ist, den berühmten nächsten Schritt zu gehen und mich einer Aufgabe im Herrenbereich widmen zu wollen." Mit zwölfmonatiger Verzögerung wartet diese nun in Zipsendorf auf ihn. "Ich freue mich sehr auf die sportliche Herausforderung und bin zuversichtlich für die neue Saison", sagte er in einer ersten Stellungnahme.