Die erste Hälfte startete ausgeglichen (5:5/13. Minute), ehe sich die Gastgeber aus Nordrhein-Westfalen in der 16. Minute die erste Vier-Tore-Führung erarbeiten konnten. Dem konnte das Team aus Eisenach im weiteren Spielverlauf nichts entgegensetzen. Dabei leistete sich der ThSV zahlreiche technische Fehler. Zudem gab es erhebliche Defizite in der Rückwärtsbewegung. Somit ging es für die Gäste mit einem 13:18-Rückstand in die Pause.

Eisenachs Manuel Zehnder beim Wurf. Der Schweizer erzielte sieben Tore. Bildrechte: IMAGO/Maximilian Koch