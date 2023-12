Nach dem sofortigen Aufstieg in Liga zwei etablierten sich die Eisenacher drei Jahre, schlossen die Saison 2021/22 sogar als starker Dritter ab. Ein Mann des sportlichen Erfolges ist Misha Kaufmann, der im Oktober 2021 nach Thüringen kam. Mit und unter ihm reifte die Mannschaft zu einem Spitzenteam in der 2. Liga. Und wagte den Angriff. Es wurde eine furiose Saison, am Ende wurde es immer mehr zu einem Zweikampf zwischen Eisenach und Dessau. Und so kam es zum großen Finale am letzten Spieltag. Der ThSV Eisenach gastierte in Coburg, Dessau-Rosslau in Ludwigshafen.



Das Kaufmann-Team hatte einen Punkt mehr auf dem Konto und die bessere Torfdifferenz. Doch kurz nach der Pause sah es so aus, als würde Dessau die Nase vorn haben. Eisenach lag 11:17 zurück, während das Team von Trainer Uwe Jungandreas stabil in Führung lag. Dann zeigte Eisenach, wie so oft in der Saison, Moral und schaffte in der 53. Minute eine 23:22-Führung. Und das ließ sich der ThSV nicht mehr nehmen, 1.000 mitgereiste Fans fluteten nach Spielende das Parkett, die Sensation war geschafft. Und ein Mann des Erfolges, Coach Kaufmann, verlängerte mittlerweile seinen Vertrag bis 2027. "Warum soll ich woanders hingehen, wenn ich hier alles habe, was ich brauche."