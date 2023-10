Trotz des holprigen THW-Starts in der Bundesliga gehen die Leipziger am Samstag als Außenseiter in den Handball-Knaller. "Es kommt die beste Mannschaft des Jahrhunderts auf uns zu. Sie haben die Krise überwunden, Selbstvertrauen getankt und viele gute Spieler an Bord", sagte Chefcoach Sigtryggsson am Donnerstag auf der Pressekonferenz. "Für uns geht es darum, dass wir uns nach dem Spiel gestern in Flensburg steigern und eine Antwort auf dem Feld geben." Aus Sicht des Trainers bedarf es am Samstag vor allem an mannschaftlicher Geschlossenheit und guten Leistungen in allen Mannschaftsteilen. Der Fokus liege dabei besonders auf dem "Positionsspiel im Angriff, womit wir in Flensburg unsere Schwierigkeiten hatten", ergänzte Sigtryggsson.