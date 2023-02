Einen Termin zur Podcast-Aufnahme zu finden? Gar nicht so einfach. Der Terminplan von Johannes Voigtmann ist eng getaktet. Mindestens zwei, manchmal sogar drei Partien pro Woche, zwischendurch Touren quer durch Europa – so sieht der Alltag des 30-Jährigen aus Eisenach aus.

Mittlerweile kann er einiges. Der 30-Jährige spielt seit Jahren auf internationalem Top-Niveau , gehört auf seiner Position zu den besten Spielern in ganz Europa. Viele Experten trauen ihm sogar eine Rolle in der NBA, der besten Basketball-Liga der Welt, zu.

Johannes Voigtmann sagt: "Ich mag es, wenn du in einer Atmosphäre spielst, wo die Fans komplett ausrasten, du dann aber komplett still bist. Dann entsteht so eine Spannung, diese Differenz zwischen dem, was Außen und Innen passiert, dieses Gefühl mag ich extrem." (ab Minute 32:00)