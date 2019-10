KZ-Gedenkstätte Buchenwald Suche nach verschütteten Stollen geht langsam weiter

Am ehemaligen Steinbruch an der KZ Gedenkstätte Buchenwald finden am Mittwoch schwere Erdarbeiten statt. Auf der Suche nach bislang unbekannten Stollen gräbt sich der Bagger bis zu einer Felswand vor. Dafür müssen Tonnen von Material bewegt werden, wie Bergbauexperte Ralf Haase sagte.

Laut Haase ist die Einsturzgefahr groß, deshalb müsse mit größter Vorsicht gearbeitet werden. Erst in den kommenden Stunden könne in die Tiefe und damit in jenen Regionen gebaggert werden, in denen Hohlräume vermutet werden.