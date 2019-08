Sonne Mond Sterne 2019 Wenn das Party-Müllmobil kommt

Weniger Müll und ein sauberes Festivalgelände – das haben sich die Veranstalter von Sonne Mond Sterne in Saalburg am Bleilochstausee in diesem Jahr auf die Fahnen geschrieben. Zum neuen Müllkonzept gehören Müllsammelstellen, ein Verbot für Glas und Konfetti – und: ein Party-Müllmobil, das an den Festivaltagen über die Wiesen fährt und den Müll einsammelt.





von Stefanie Reinhardt