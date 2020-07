"Der Skatepark war mein erstes Kind", sagt Tobias Ludwig. Seine Augen leuchten, wenn er das sagt. An diesem sonnigen Tag geht er durch "seinen" Skatepark und schwelgt in Erinnerungen. Vor 15 Jahren hat er gemeinsam mit Freunden begonnen, die verkommene Rampe auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Pößneck im Saale-Orla-Kreis wiederherzurichten. Eine Erfolgsgeschichte.