Sonneberg Ausgebüxtes Känguru hält Polizei in Gartenanlage auf Trab

Ein "enthüpftes" Känguru hat die Polizei am Freitag in einer Gartenanlage in Sonneberg beschäftigt. Das etwa 30 Kilo schwere Bennet-Känguru-Männchen war aus dem Tierpark im Ortsteil Neufang ausgerissen, wie die Polizei mitteilte. Zuerst ließ das Känguru sich Erdbeeren schmecken. Später kühlte sich das Tier in einem aufblasbaren Pool ab.