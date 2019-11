Viele Weihnachtsmärkte halten in ihren Adventkalendern kleine Überraschungen für Groß und Klein bereit, darunter bespielsweise Märkte in Arnstadt, Nordhausen, Sonneberg oder Suhl.

Eine Runde in Schlittschuhen auf der Eisbahn drehen kann man in Meiningen, Saalfeld, Weimar, Gotha oder - ganz neu- auf Schloss Friedenstein. Den laut Stadtverwaltung wohl größten Schwibbogen gibt es in Gotha zu sehen und bei der Suche nach der größten Weihnachtspyramide werden Besucher des Jenaer Weihnachtsmarktes fündig. Burgfräulein und Ritter feiern den Advent auf mittelalterlichen Weihnachtsmärkten in Bornhagen, Creuzburg, auf der Eisenacher Wartburg oder der Schmalkaldener Wilhelmsburg.