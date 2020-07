Eine Übersicht über die Himmelskörper, die sich bis ins Jahr 2200 (!) der Erde nähern, liefert das Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) der US-Weltraumbehörde Nasa. Die Datenbank zeigt, dass im Juli gleich zwei Asteroiden in die Nähe der Erde kommen. 2020 NO passiert uns am 22.7. im etwa zweifachen Abstand des Mondes zur Erde. Fünf Tage später wird 2020 OO1 im 1,7-fachen Erde-Mond-Abstand. Beide bleiben also in sicherer Entfernung und sind zudem mit Durchmessern unter 35 Metern vergleichsweise klein. In den kommenden 60 Tagen kommt uns ein Objekt allerdings besonders nahe: ES4.