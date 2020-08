2018 VP1 Schlägt ein Asteroid am Tag vor der US-Wahl ein?

Er ist immerhin der "zweitwahrscheinlichste Asteroid, der die Erde trifft", twitterte die Europäische Weltraumagentur ESA bereits im Sommer zum Weltasteroidentag. Die NASA-Experten vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) haben in ihrer Übersicht aber für 2020 keinen weiteren Asteroiden verzeichnet, der der Erde gefährlicher wird. Und auch für die nächsten 100 Jahre ist 2018 VP1 nur die Nummer 3, denn 2083 und 2095 kommen Asteroiden, die potentiell gefährlicher sind, "basierend auf den derzeit verfügbaren Beobachtungen", so das JPL.



Allerdings kommt uns 2011 ES4 am 1. September auch sehr nahe und fliegt in 132.000 Kilometer Entfernung vorbei. Und bereits am 4. Mai schaffte es der Asteroid 2020 JJ auf eine Nähe von 11.520 Kilometern. Am 1. Februar flog der Asteroid 2020 CW in nur 15.360 Kilometern Entfernung an der Erde vorbei. Und aktueller Rekordhalter ist 2020 QG, der am 16. August 2020 in nur 2.950 Kilometer Entfernung die Erde passiert hat. Wie nahe uns 2018 VP1 kommt, kann die NASA bisher aber nur schätzen. Die Werte für seine Annäherung liegen zwischen 7.500 Kilometer und über 400.000 Kilometer.