Die Studie erschien am 20. März 2024 in der Fachzeitschrift Nature: At least one in a dozen stars shows evidence of planetary ingestion (Mindestens einer von einem Dutzend Sternen zeigt Anzeichen für die Aufnahme von Planeten).



Die Pressemitteilung erschien am 20. März 2024: Twin stars reveal planet-eating habits (Zwillingssterne enthüllen die Essgewohnheiten der Planeten).



Hinweis: Die Studie wurde von dem internationalen Astro-3D-Forschungsteam (ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions; dtsch.: ARC-Exzellenzzentrum für die Astrophysik des gesamten Himmels in 3 Dimensionen) durchgeführt. Entsprechend waren Forschende vom Max-Planck-Institut für Astronomie, der Swinburne University of Technology (Australien), dem University College Cork (Irland), den Carnegie Observatorien der Ohio State University und dem Dartmouth College (USA) sowie dem Konkoly Observatorium (Ungarn) an der Forschung beteiligt.