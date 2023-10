In der Netflix-Serie "Das Damengambit" will sich eine junge Frau in den 1960er-Jahren in der männerdominierten Schachwelt durchsetzen, muss dabei aber häufig gegen Vorurteile ankämpfen. Eine aktuelle Studie der New York University zeigt jetzt, dass das auch in der heutigen, realen Schachwelt eine Erfahrung ist, die viele schachspielende Mädchen machen müssen.