Die Bildungsforscher an der Universität in Montevideo untersuchen regelmäßig die kognitiven, motorischen und sozial-emotionalen Fähigkeiten von Vorschulkindern. Dazu beobachten Lehrer die Kinder, wenn sie im Alter von vier in die Klassen kommen und ein weiteres Mal, wenn sie kurz vor dem sechsten Geburtstag fertig sind mit der Schulvorbereitung. So konnten die Forscher nun einen umfangreichen Vergleich anstellen, wie sich der Lockdown im Frühling 2020 und die damit verbundene Anweisung, die eigene Wohnung nicht zu verlassen, auf die Entwicklung der Kinder ausgewirkt haben.

Als die Schule wieder begann, zeigten viele Kinder vermeidende und ängstliche Verhaltensweisen. Das sei wahrscheinlich eine Folge der Belastung der Eltern und Lehrer gewesen, so die Forscher. Überrascht habe sie, dass die Lockdownkinder deutlich seltener aggressives Verhalten zeigten, als die Kinder in den Vorpandemie-Jahrgängen. Das könne aber damit zusammenhängen, dass die Klassen bei der Wiedereröffnung deutlich verkleinert worden seien und die Lehrer die Kinder deshalb hätten enger betreuen und beobachten können.

Kinder, die schon vor der Pandemie benachteiligt waren, erlitten durch den Lockdown größere Entwicklungsverluste als Kinder, deren Familien in privilegierten Gegenden wohnten. Allerdings hatten die Forscher demografische Daten, etwa zu den Einkommen der Eltern, in der Studie nicht erhoben. Daher sei der Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und den Folgen des Lockdowns in dieser Studie nicht klar zu belegen. Die Forscher nehmen aber an, dass es ähnliche Effekte auch in anderen Ländern gab.