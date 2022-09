Der Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat den Weg für zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe freigemacht. Konkret geht es um die beiden sogenannten bivalenten mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer. Beide Impfstoffe enthalten dann neben der bereits bisher verabreichten Erbinformation für das Spikeprotein der Ursprungsvariante noch eine RNA für das mutierte Spike der Omikron BA.1 Varainte. Das teilte die EMA am Donnerstagnachmittag mit. Die EU-Kommission muss nun noch formal über die Zulassung entscheiden.

Laut Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll die Auslieferung der Omikron-Booster-Impfstoffe gegen die BA.1 Variante in Deutschland am Montag, 5. September, beginnen. Ab dann können die Ärzte und Impfzentren den Impfstoff bestellen und zeitnah einsetzen. Die BA.1 Variante wurde zwar bereits durch BA.2 und dann durch BA.5 verdrängt. Allerdings verbessert die auf diese Variante aktualisierte Booster-Impfung trotzdem die Immunität auch gegen neue Omikron-Unterlinien.

Ab Montag soll auch der Totimpfstoff von Valneva verfügbar sein. Die Auslieferung habe bereits begonnen, teilte der österreichisch-französische Hersteller mit. Der Impfstoff, der auf in Zellkulturen gezüchteten und abgetöteten Viren der Ursprungsvariante von Sars-CoV-2 beruht, ist für Erwachsene im Alter von 18 bis 50 Jahren zugelassen. Den klinischen Studien zufolge ist er in etwa so wirksam wie der Impfstoff von Astrazeneca, soll aber besser verträglich sein als der Vektorimpfstoff. Die mRNA-Impfstoffe haben eine nachgewiesen stärkere Wirkung.

Später im Herbst sollen weitere Booster-Impfstoffe gegen die BA.5 Variante folgen. Biontech/Pfizer hat dafür bereits die Zulassung bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt. Die EMA werde das Gesuch mit Blick auf eine möglichst rasche Entscheidung im Herbst evaluieren, so ein Sprecher der Behörde. Bislang gibt es allerdings keine klinische Studie zu dem angepassten Impfstoff. Es ist unklar, ob eine solche für eine Zulassung notwendig ist.

Das deutsche Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten erklärt, der angepasste Impfstoff könne bereits im September ausgeliefert werden, sofern die erforderlichen Zulassungen bis dahin vorliegen. Zuvor hatten die Hersteller der mRNA-Impfstoffe Moderna und Biontech/Pfizer bereits Zulassungsanträge für die BA.4/BA.5 Booster bei der FDA in den USA beantragt.

Als weltweit erste Zulassungsbehörde hat die britische MHRA den BA.1-Impfstoff von Moderna bereits zugelassen. Wie das Gesundheitsministerium in London mitteilte, schützt das Präparat mit dem Namen "Spikevax bivalent Original/Omicron" sowohl gegen die ursprüngliche Corona-Variante als auch gegen Omikron. Der Impfstoff biete eine gute Immunreaktion sowohl gegen die Omikron-Subvariante BA.1 als auch gegen das Virus, wie es 2020 im Umlauf war, hieß es in der Mitteilung. Zudem habe eine Forschungsanalyse gezeigt, dass der Impfstoff auch gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 Wirkung zeige. Die Nebenwirkungen seien mild, so wie bei dem ersten Moderna-Impfstoff. Ernste Sicherheitsbedenken gebe es keine.

Der Impfstoff soll in UK im Herbst als Booster zur Verfügung stehen. Alle über 50-Jährigen und bestimmte Risikogruppen sollen in Großbritannien von September an eine Auffrischungsimpfung in der einen oder anderen Form erhalten.

Ursprünglich sollten bereits im Frühjahr Booster-Impfstoffe gegen die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 ausgeliefert werden. Allerdings nahm die Abstimmung zwischen den Herstellern der Impfstoffe und den Zulassungsbehörden in den USA und Europa mehr Zeit als geplant in Anspruch. Das inzwischen weiter zu BA.4 und BA.5 mutierte Virus hat dadurch einen kleinen Vorsprung gewonnen. Diesen wollen die Entwickler der Impfstoffe nun wieder einholen.

Aktuell hat Europa den Kauf von 15 Millionen zusätzlichen Dosen zu den bisher bereits bestellten Impfstoff-Mengen beschlossen. Sie sollen angepasste Booster-Dosen sein. Zudem wurde vereinbart, dass noch nicht ausgelieferte Dosen des ursprünglichen Impfstoffs mRNA-1273 nun ebenfalls umgewandelt werden in mRNA.1273.214, einen bivalenten Impfstoff, der sich gegen das Ursprungsvirus und die BA.1 Variante gleichzeitig richtet. Laut Gesundheitsminister Lauterbach habe Deutschland beide Impfstoffe in auskömmlicher Menge besorgt. "Wir werden dadurch auch relativ früh beliefert werden", sagte er bei der Pressekonferenz. Die Impfkampagne könne dann zeitnah stattfinden.