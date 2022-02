Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut empfiehlt eine zweite Auffrischungsimpfung für Menschen über 70 Jahren und andere Gruppen, die ein hohes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken sowie für Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen, die ein hohes Ansteckungsrisiko haben. Der zweite Booster soll bei ihnen möglichst viel Schutz gegen die zirkulierende Omikron-Variante erhalten, teilte das Gremium am Donnerstag mit.