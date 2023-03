Wallbox bringt die meisten Vorteile

Wer aber die Vorteile des E-Autos am besten nutzen will, "tankt" seinen Strom ohnehin am besten zuhause an der eigenen Wallbox. Die Tarife hier sind deutlich günstiger als an jeder öffentlichen Ladesäule. Und wer Photovoltaik auf dem Dach hat, kann sogar noch mehr sparen, wenn die Sonne die Akkus auflädt. Eine neue Studie des Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI hat jetzt erneut die Gesamtkosten mehrerer Pkw-Antriebsarten verglichen und dabei gezeigt, dass E-Autos langfristig auch bei den Kosten Verbrennern klar überlegen sind, und das trotz der anfänglich deutlich höheren Anschaffungskosten. Im Beispiel mit der Photovoltaik macht allein das über einen Zeitraum von 15 Jahren einen Unterschied von 12.000 Euro.

Die Forscher haben auch die Entwicklung von Energiepreisen in der Zukunft mit in die Analyse einbezogen und so die tatsächlichen Kosten über die Gesamtlaufzeit hinweg berechnet – die sogenannten Total Costs of Ownership (TCO). Die positive Grundannahme zugunsten der E-Autos: Die Kraftstoffpreise der Verbrenner steigen, die für E-Autos sinken aufgrund des Ausbaus der erneuerbaren Energie.

Folgende Kosten haben die Forscher ermittelt: Anschaffungskosten, Ladeinfrastrukturkosten, Wiederverkaufswerte, jährlichen Energie- und Kraftstoffkosten, Wartungs- und Instandhaltungskosten, Versicherungskosten, Kfz-Steuer und THG-Quote. Zur Berechnung wurden vorrangig Daten aus der Autodatenbank des ADAC herangezogen.

Was kam dabei heraus?

Zusammengefasst ergibt die Berechnung:



Höhere Kosten für Anschaffung und Ladeinfrastruktur der Elektroautos

Kosten für Inspektion, Wartung und Versicherung vergleichbar

Geringere Energiekosten, Umweltbonus, Kfz-Steuerbefreiung und die jährliche THG-Quote als Kostenvorteil für E-Autos

Problem Kleinwagen

Die ISI-Studie zeigt aber auch klar, dass die langfristigen Vorteile insbesondere bei teureren Autos schneller zum Tragen kommen: "Die Anzahl der Jahre, bis sich der anfängliche Kostennachteil in einen Kostenvorteil ändert, variiert jedoch in Abhängigkeit der Fahrzeuggröße bzw. dem Fahrzeugsegment." Sollte der Umweltbonus wie geplant 2025 auslaufen, würden bei gleichbleibenden Anschaffungskosten nur noch die Fahrzeuge in der Mittelklasse einen Kostenvorteil gegenüber Benzinern aufweisen. Und auch das würde acht Jahre dauern, statt bisher drei Jahre. Kompakt- und Kleinwagen würden ohne Förderung "die Kostennachteile durch die höheren Anschaffungskosten nicht mehr innerhalb von 15 Jahren Haltedauer ausgleichen können", so die Untersuchung.