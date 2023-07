Trotz mehrheitlicher Zustimmung zur Energiewende sind die Deutschen mit den bisherigen Entlastungsmaßnahmen zur Abfederung der Inflation und gestiegener Energiepreise unzufrieden. Das sagt Ingo Wolf vom RIFS. "Die Mehrheit empfindet die Verteilung der Entlastungen als insgesamt ungerecht und bemängelt insbesondere, dass Menschen mit niedrigen Einkommen nicht ausreichend entlastet werden." Und RIFS-Kollegin Benita Ebersbach ergänzt, es gehe den Bürgerinnen und Bürgern "nicht nur um finanziellen Ausgleich, sondern um eine gleichberechtigte Teilhabe am Verkehrssystem.“

Gleichzeitig nimmt auch Unzufriedenheit über die Fortschritte in Verkehrs- und Energiewende und die Kritik an deren Umsetzung immer weiter zu. Mangelnde Handlungsbereitschaft und Vorausschau sowie Inkompetenz der Politik werden dabei am häufigsten bemängelt.