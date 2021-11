Altägyptische Sonnenstadt Leipziger Forscher graben neuen Heliopolis-Tempel aus

Die aus der Nord- und Westfassade der Tempelanlage stammenden Basaltblöcke zeigen den Angaben zufolge den Aufzug, also die symbolische Darstellung, der früheren Regionen Unterägyptens. Wie Grabungsleiter Raue sagt, geben die Inschriften der Blöcke Aufschluss über das Datum der Tempelgründung im Frühsommer 366 vor Christus. Auch die Dimensionen des Tempels und die bei seinem Bau verwendeten Materialien konnten anhand der Blöcke ermittelt werden.

Doch nicht nur über die Bauarbeiten des Nektanebos-Tempels, sondern auch über ihr ungewöhnlich schnelles Ende legen die Fundstücke Zeugnis ab. "Eine Reihe von unvollendeten Blöcken lässt darauf schließen, dass die Arbeiten abrupt mit dem Tod des Königs eingestellt und nicht mehr aufgegriffen wurden", erläutert Raue. Damit handle es sich bei dem Nektanebos-Tempel um einen, "wenn nicht den letzten großen Neubau nach gut 2.400 Jahren kontinuierlicher Zuwendung durch die Könige Ägyptens am Ort der Weltschöpfung".

Heliopolis als Ort der Schöpfung Nach altägyptischen Vorstellungen war in Heliopolis (altägyptisch: Iunu) die Welt entstanden. Neben dem altägyptischen Sonnengott Re (altägyptisch: Sonne) wurden in der fast zweieinhalbtausendjährigen Geschichte der Sonnenstadt auch der Ur- und Schöpfergott Atum - der Vorgänger von Re als altägyptischer Hauptgott - sowie die Himmelsgötter Hathor und Horus verehrt.

Entsprechend vielfältig sind die archäologischen Epochen, denen die Heliopolis-Fundstücke zuzuordnen sind. So legte das ägyptisch-deutsche Archäologenteam bei seiner mittlerweile 18. Forschungskampagne in der alten Sonnenstadt unter dem heutigen Kairoer Stadtbezirk Matariya auch Architekturelemente aus der Zeit der Pharaonen Ramses II., des Großen (1279 - 1213 v. Chr.) sowie seines Sohnes Merenptah (1213 - 1201 v. Chr.) frei.

Oberteil der Statue von Pharao Sethos II. (1204 - 1198 v. Chr.). Bildrechte: Simon Connor

In der Nähe des einzigen heute noch aufrechtstehenden Obelisken von Heliopolis, der vor etwa 4.000 Jahren an dieser Stelle errichtet worden war, entdeckten die Archäologen zudem mehrere Bauteile und Statuen-Fragmente sowie große Opfertafelaltäre aus Quarzit und Alabaster, die einst zur Tempelausstattung gehörten.



Auch Fragmente einer Quarzit-Statue von Ramses II., ein Obelisken-Fragment aus der Zeit von Osorkon I. (925–890 v. Chr.) sowie das Fragment eines Heiligtums für die Gottheiten Schu und Tefnut aus der Zeit von Psammetich II. (595 -589 v. Chr.) wurden in dem Areal entdeckt.