Es ist wieder so weit: der Naturschutzbund (Nabu), der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) und das Portal naturgucker.de rufen zum Insektensommer auf. Bei der Aktion, die nach der Etappe im Juni vom 5. bis 14. August in diesem Jahr nun das zweite Mal läuft, kann jeder mitmachen. Dafür muss man sich nur eine Stunde an einem sonnigen, eher windstillen Tag einen schönen Platz zu suchen – im Garten, im Wald, auf der Wiese oder am Wasser. In einem Umkreis von etwa zehn Metern sollte dann alles notiert werden, was man sieht. Dabei helfen können Lupe, ein Bestimmungsbuch eine Kamera sowie die Zählhilfe des Nabu.