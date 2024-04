Astronomen der Europäischen Südsternwarte haben unerwartete Temperaturschwankungen auf dem Neptun gemessen. Zwischen 2003 und 2018 sei die globale Durchschnittstemperatur auf dem Eisriesen um acht Grad Celsius gesunken, schreibt ein Team um Michael Roman von der Universität Leicester und Glenn Orton vom Jet Propulsion Laboratory in der Fachzeitschrift "Planetary Science Journal". Doch am Südpol selbst seien die Temperaturen von 2018 bis 2020 wiederum um 11 Grad Celsius gestiegen. Diese Veränderungen überraschten die Wissenschaftler.

Von den bisher bekannten Planeten des Sonnensystems ist Neptun der am weitesten außen gelegene. Er umkreist den Stern im etwa 30-fachen Abstand der Erde und ist eiskalt: Durchschnittlich -220 Grad Celsius herrschen in der vor allem aus Wasserstoff, Helium und Methan bestehenden Atmosphäre. Doch wie auf der Erde schwanken die Temperaturen mit den Jahreszeiten. Mit dem Unterschied, dass ein Neptun-Jahr, also ein Umlauf um die Sonne, 165 Erdenjahre dauert.

Bildrechte: ESO/P. Weilbacher (AIP)/NASA, ESA, and M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley)

Seit 2005 ist auf der Südhalbkugel Sommer. Ein Team von Astronomen hat in den 17 Jahren seither mit den besten Teleskopen der Erde Wärmebildaufnahmen des Planeten gemacht. Diese zeigen, dass sich der Planet bis 2018 abgekühlt hat. In den letzten zwei Jahren kam es dann zum überraschenden Temperatursprung am Südpol. "Unsere Daten decken weniger als die Hälfte einer Jahreszeit des Neptuns ab, so dass niemand erwartet hatte, große und schnelle Veränderungen zu sehen", sagt Co-Autor Glenn Orton.