Galten Rinder in der Steinzeit als "heilige" Tiere? Ihre Hörner waren zumindest beliebte Opfergaben, wie aus gefundenen Hornzapfen (den knöchernen inneren Bestandteilen der Hörner) hervorgeht. Bildrechte: Colourbox.de

Nach der Rekonstruktion der Gosecker Anlage ist ihre astronomische Funktion für Besucher recht offensichtlich, weil über dem Erdboden an den Palisaden erkennbar. Für Erkenntnisse zu weiteren steinzeitlichen Funktionen musste aber buchstäblich tiefer gegraben werden. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Anlage fanden sich zahlreiche Gruben, die meist Tierknochen und Keramik enthielten. Im Bereich des Kreisgrabens traten in auffällig hoher Funddichte Fragmente von Rinderschädeln und etwa 30 Hornzapfen von Rindern zutage.



Diese Funde lassen auf eine sakrale Funktion der Anlage schließen, womit Goseck aber nicht allein steht. Denn die Bedeutung und mystische Überhöhung von Rindern in der Jungsteinzeit lässt sich in vielen neolithischen Kulturen feststellen, insbesondere an solchen oder ähnlichen Kreisgrabenanlagen.