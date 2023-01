Vier Hauptursachen für Long Covid

Bei einem virtuellen Panel der Leopoldina haben sich einige Fachleute über den aktuellen Stand der Forschung zu Long Covid ausgetauscht. Dabei erläuterte Akiko Iwasaki, Professorin für Immun-, Molekular- und Zellbiologie an der Yale University, dass auch von vielen anderen Viren, Bakterien und Parasiten bekannt sei, dass sie ähnliche Symptome und chronische Erkrankungen verursachen können wie Sars-CoV-2. Die zugrunde liegenden Ursachen und Mechanismen dürften sich wahrscheinlich bei vielen dieser Krankheitserreger ähneln. Und dennoch, so Iwasaki, ist Long Covid kein eindeutiges Krankheitsbild, sondern tritt in verschiedenen Ausprägungen auf. Diese verschiedenen Endotypen müssten jeweils individuell verstanden werden.

Long Covid-Betroffene können häufig nicht mehr normal arbeiten. Bildrechte: imago images/Steinach

Iwasaki erläutert, dass ihr Forschungsteam mittlerweile vier Hauptursachen für Long Covid verfolge. Die erste Ursache ist ein Virusreservoir. Das bedeute, dass das Virus weiterhin im Körper steckt und sich dort repliziert, wodurch es eine chronische Infektion verursacht. Eine zweite Ursache sei, so Yale-Professorin Iwasaki, dass die Covid-Erkrankung eine Autoimmunität im Körper akut triggert. Das sei so auch bei anderen Viren wie etwa dem Epstein-Barr-Virus zu beobachten. Die dritte Hauptursache für Long Covid liege in der Reaktivierung anderer Viren, die wir bereits im Körper tragen und die dadurch aktiviert werden. Das könnten etwa Herpes-Viren sein, erläutert die Immunbiologin. Die vierte Hauptursache betreffe vor allem Menschen, die in der Akutphase schwer erkrankt waren. Sie zeigten Gewebeschäden und -fehlfunktionen. Diese Ursachen treten keinesfalls immer isoliert voneinander auf, bemerkt Iwasaki. Sie könnten durchaus auch gemeinsam, überlappend oder sequenziell beobachtet werden.

Forderung nach mehr klinischen Studien

Für die Forschung bedeute das, dass dringend Biomarker identifiziert werden müssen, um die Erkrankten individuell und effizient behandeln zu können, so Iwasaki. Bisher kratze man erst einmal an der Oberfläche, um überhaupt die Mechanismen hinter Long Covid zu verstehen. Deshalb brauche es neben der wichtigen Grundlagenforschung auch mehr Arbeit an tatsächlichen Therapien und klinische Studien.

Menschen mit ME/CFS werden häufig komplett aus dem Leben gerissen. Bildrechte: imago images / Hans Lucas