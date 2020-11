arbeiten, aufgrund ihrer Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung. Jetzt haben Forscher der Columbia University in New York Daten zur Ausbreitung der Pandemie mit Daten zur fleischverarbeitenden Industrie verglichen. Dabei kommen sie zum Ergebnis: Betriebe, die Vieh verarbeiten, könnten bis zum 21. Juli in Zusammenhang stehen mit 236.000 bis 310.000 Covid-19-Infektionen. Das wären sechs bis acht Prozent aller Fälle in den Vereinigten Staaten. Die Beschäftigten der Betriebe machen dabei nur einen kleinen Teil der Fälle aus, der Großteil entfalle auf die Ausbreitung in den umliegenden Gemeinden, schreiben die Autoren. Am deutlichsten sei der statistische Zusammenhang zwischen Fleischverarbeitung und Covid-19 im Umfeld der größten Fabriken, die von den größten Unternehmen betrieben würden. Dort, wo Betriebe eine Ausnahmegenehmigung zur Verarbeitung von mehr Vieh bekommen hätten, sei ein stärkerer Anstieg von Covid-19-Fällen zu verzeichnen. Vorübergehende Betriebsschließungen wiederum waren mit einem abgeschwächten Wachstum den Corona-Infektionen in den umliegenden Gemeinden verbunden. Die Forscher schließen aus ihrer Analyse: Die fleischverarbeitende Industrie stellt möglicherweise ein größeres Risiko für die öffentliche Gesundheit dar, als bislang angenommen.