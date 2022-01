Der Vorteile des von der WHO empfohlenen Medikaments Baricitinib: Es kann als Tablette verabreicht werden und ist somit viel leichter als Infusionen anwendbar.

Der Vorteile des von der WHO empfohlenen Medikaments Baricitinib: Es kann als Tablette verabreicht werden und ist somit viel leichter als Infusionen anwendbar. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Die WHO hat zwei neue Therapien zur Behandlung von Covid-19 empfohlen. "Sie bieten weitere Möglichkeiten zur Behandlung der Krankheit", erklärte die WHO in einer Mitteilung. "Inwieweit diese Medikamente Leben retten werden, hängt davon ab, wie weit sie verfügbar und erschwinglich sein werden."