Das Ergebnis: Am besten waren die Hamster vor Covid-19 geschützt, die eine Zweifachimpfung mit dem Nasenspray-Impfstoff sCPD9 erhielten. Darin befinden sich abgeschwächte Coronaviren als Lebendimpfstoff . Die Hamster mit einer mRNA-Impfung plus einem Nasenspray-Impfstoff waren ebenfalls gut geschützt, aber nicht so gut wie die Hamster mit der Doppel-Nasenspray-Impfung – sogar gegen Omikron .

Was das für den Menschen bedeutet, muss erst klinisch belegt werden. Jedoch scheinen die Nasenspray-Impfstoffe vielversprechend zu sein. Auch Astrazeneca hat bereits in ersten Studien mit Hamstern die Wirkung bestätigt. Ein klassischer Impfschutz über den Oberarm schützt vor allem die Immunität im Blut, aber nicht die der Schleimhäute. Eine effektive Immunabwehr in den Schleimhäuten der oberen Atemwege – dort wo das Virus zuerst Infektionen hervorruft –, könnte die Erkrankung dagegen drastisch abschwächen oder vielleicht komplett verhindern.

Die klinischen Studien werden laut Aussagen von Emanuel Wyler, der an der Studie beteiligt war, aber erst in einigen Monaten beginnen. Frühestens in 18 Monaten sei hier mit Ergebnissen zu rechnen, twitterte der Biologe vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin. Möglicherweise gibt es aber bereits früher ein ähnliches Präparat. Denn auch in Indien wird unter Führung der WHO an einem vergleichbaren Nasenspray mit dem Namen Coviliv geforscht. Dort sind Studien der Phasen 2 und 3 bereits in diesem Sommer geplant.