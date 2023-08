Temperaturen von 40 °C und mehr waren in diesem Juli vor allem im Mittelmeerraum oft an der Tagesordnung. Aber auch in anderen Teilen der Welt war der Juli so viel wärmer als gewöhnlich, dass es der insgesamt wärmste Monat seit Beginn der Datenaufzeichnungen wurde. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire