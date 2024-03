Um diesen mit möglichst wenig Treibstoff zu erreichen, absolviert die Sonde sogenannte Swing-by-Manöver an der Sonne. Sie nutzt die Schwerkraft aus, um sich in die Richtung unseres Zentralgestirns ziehen zu lassen, wird dann von der Gravitation in einer weiten Bahn herumgeschleudert und erhält dabei neuen Schwung. Am 2. Januar hat sie das erste dieser Annäherungsmanöver absolviert. Sechs weitere solche Annäherungen, auch Perihelionen genannt, sollen bis zur Ankunft an (99942) Apophis im Jahr 2029 erfolgen.

Bildrechte: IMAGO / Cover-Images